«Звезда человечества» сгорела на радость астрономам

Вместо запланированных девяти месяцев похожий на диско-шар спутник, запущенный в январе этого года, продержался на орбите всего два. Протестовавшие против него астрономы во всем мире очень обрадовались. О происшествии сообщает The Verge.

По замыслу Питера Бека, главы стартапа RocketLab, который и запустил необычный спутник, доставленная ракетой-носителем Electron на орбиту Земли «Звезда человечества» должна была символизировать единение людей, смотрящих на звездное небо. Вместо этого метровая сфера из 76 треугольных углеродных панелей, став самым ярким объектом на небе, внесла в общество раздор. Далеко не все восторгались ею как произведением искусства: астрономы, чьим наблюдениям мешал сияющий «диско-шар», прозвали его «актом вандализма», который можно сравнить с установкой рекламного щита на вершине Эвереста.

Спутник был запущен на низкой орбите, и изначально было понятно, что долго он не продержится. У него не было двигателей малой тяги, чтобы регулировать траекторию и подниматься повыше, компенсируя притяжение Земли. Однако маленькое количество данных об объектах такой массы на орбите помешало Питеру Беку рассчитать точное время пребывания спутника на орбите. В итоге он сошел с нее и сгорел в атмосфере на семь месяцев раньше срока.

Те астрономы, которым мешало яркое пятно на небе, восторжествовали. Например, Энди Хоуэлл, работающий в обсерватории Лас Кумбрес в Калифорнии, даже написал в Twitter: «А теперь о хорошем: я радовался, когда диско умерло в первый раз. И сейчас мы видим это снова! Я готов включить Disco Inferno (первый сингл американского рэпера 50 Cent — прим. Indicator.Ru), чтобы отпраздновать».