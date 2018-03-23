Ещё
«Звезда человечества» сгорела на радость астрономам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Звезда человечества» сгорела на радость астрономам 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Вместо запланированных девяти месяцев похожий на диско-шар спутник, запущенный в январе этого года, продержался на орбите всего два. Протестовавшие против него астрономы во всем мире очень обрадовались. О происшествии сообщает The Verge.
По замыслу Питера Бека, главы стартапа RocketLab, который и запустил необычный спутник, доставленная ракетой-носителем Electron на орбиту Земли «Звезда человечества» должна была символизировать единение людей, смотрящих на звездное небо. Вместо этого метровая сфера из 76 треугольных углеродных панелей, став самым ярким объектом на небе, внесла в общество раздор. Далеко не все восторгались ею как произведением искусства: астрономы, чьим наблюдениям мешал сияющий «диско-шар», прозвали его «актом вандализма», который можно сравнить с установкой рекламного щита на вершине Эвереста.
Спутник был запущен на низкой орбите, и изначально было понятно, что долго он не продержится. У него не было двигателей малой тяги, чтобы регулировать траекторию и подниматься повыше, компенсируя притяжение Земли. Однако маленькое количество данных об объектах такой массы на орбите помешало Питеру Беку рассчитать точное время пребывания спутника на орбите. В итоге он сошел с нее и сгорел в атмосфере на семь месяцев раньше срока.
Те астрономы, которым мешало яркое пятно на небе, восторжествовали. Например, Энди Хоуэлл, работающий в обсерватории Лас Кумбрес в Калифорнии, даже написал в Twitter: «А теперь о хорошем: я радовался, когда диско умерло в первый раз. И сейчас мы видим это снова! Я готов включить Disco Inferno (первый сингл американского рэпера 50 Cent — прим. Indicator.Ru), чтобы отпраздновать».
Индикатор: последние новости
Россиянка получила премию L’Oreal-UNESCO «Для женщин в науке» «Обнаружение перехода от квантовой механики к классической станет величайшим открытием XXI века» Древние мастерицы распространяли технологии гончарного дела из-за тоски по дому
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ474
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ100
Все супероружие РФ показали в одном видео137
Новый советник Трампа готов развязать большую войну180
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого21
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение