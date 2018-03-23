Ярославские антимонопольщики придрались к рекламе «Яндекс. Такси»

Антимонопольщики Ярославля устроят проверку службе «Яндекс. Такси» в городе. В их рекламе о том, что поездка стоит от 49 рублей, усмотрели обман для клиентов.

— Указание в рекламе в качестве стоимости поездки только стоимость посадки в такси, а также отсутствие в рекламе существенной информации о стоимости километража, вводит потребителя в заблуждение относительно стоимости услуг, что содержит признаки нарушения, — сообщили в управлении антимонопольной службы по Ярославской области

На деле же за 49 рублей можно только сесть в такси и тут же выйти из него. На официальном сайте «Яндекс. Такси» указано, что сумма поездки складывается из посадки и собственное поездки по городу. А она оценивается в 11 рублей за километр и рубль в минуту. Разбирательства в отношении перевозчика начнутся в апреле.