В коллеже сферы услуг на Дмитровке провели тематическое занятие «Футбол без дискриминации»

Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Педагогом было проведено тематическое занятие «Футбол без дискриминации», приуроченное к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Занятие было направлено на повышение уровня знаний в области гуманистических ценностей и снижение риска экстремистских и дискриминирующих действий со стороны молодежи как в рамках подготовки и проведения мероприятий чемпионата мира, так и по его завершении», — отмечается на сайте.

Напомним, колледж сферы услуг № 10 находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 11А. (то)