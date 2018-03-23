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В коллеже сферы услуг на Дмитровке провели тематическое занятие «Футбол без дискриминации»
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В коллеже сферы услуг на Дмитровке провели тематическое занятие «Футбол без дискриминации» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Педагогом было проведено тематическое занятие «Футбол без дискриминации», приуроченное к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Занятие было направлено на повышение уровня знаний в области гуманистических ценностей и снижение риска экстремистских и дискриминирующих действий со стороны молодежи как в рамках подготовки и проведения мероприятий чемпионата мира, так и по его завершении», — отмечается на сайте.
Напомним, колледж сферы услуг № 10 находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 11А. (то)
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