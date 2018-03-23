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Географию поставок продукции для аквакультуры расширяет вологодское предприятие
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Географию поставок продукции для аквакультуры расширяет вологодское предприятие 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Предприятие «Иммид» в мае планирует начать поставки садков для товарного рыбоводства в Зауралье. Сейчас продукция для аквакультуры, изготовленная на заводе, используется в Вологодской, Мурманской, Новгородской областях, Карелии. Осваивать монтаж садковых линий на предприятии начали здесь в прошлом году.
С помощью специальных садков в промышленных масштабах выращивают товарную рыбу. Садки представляют собой пластиковый «поплавок» из труб, на который крепится сетка. При диаметре 30 м можно вырастить порядка 100 тонн рыбы. А на изготовление уходит 3-4 дня.
«Мы мониторим современные тенденции в производстве труб. Садки делаем по образцу иностранных компаний, каких в России пока никто, кроме нас, не производит. Поэтому и отзывы клиентов положительные. Благодаря эластичности труд наша продукция успешно прошла испытание в шторм и при неблагоприятных погодных условиях», — рассказал менеджер по продажам предприятия «Иммид» Евгений Мезинов.
Напомним, сейчас в планах предприятия, которое занимается производством полимерных труб, расширение склада на 50%, а также увеличение выпуска готовой продукции на 20%. Сейчас завод выпускает порядка 8 тысяч тонн труб в год, в денежном эквиваленте — это порядка миллиарда рублей, что дает стабильные отчисления в городской бюджет.
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