В парке «Рускеала» будет Почта России

Теперь отсюда можно будет отправить различные посылочки, сувенирную продукцию, так же можно будет отправить друзьям письма и открытки.

С мая по сентябрь месяц отделение будет работать, когда здесь наплыв туристов. Открытие почты запланировали на апрель месяц. Так же здесь будет располагаться банкомат Почта Банк.

Напомним, что предложение открыть здесь почтовое отделении поступило от главы РК зимой этого года, на переговорах с начальником макрорегиона Северо-Запад Почты России.