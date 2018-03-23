Ещё
В парке «Рускеала» будет Почта России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парке «Рускеала» будет Почта России 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Теперь отсюда можно будет отправить различные посылочки, сувенирную продукцию, так же можно будет отправить друзьям письма и открытки.
Сегодня, директор УФПС РК Ирина Горелова и генеральный директор ООО «Колмас. Карелия» Александр Артемьев подписали договор об аренде объекта недвижимости на территории горного парка «Рускеала» для создания в нем нового пункта почтовой связи. Директор УФПС РК Горелова, подписали контракт о аренде помещения в парке «Рускеала», где и будет создано почтовое отделение.
С мая по сентябрь месяц отделение будет работать, когда здесь наплыв туристов. Открытие почты запланировали на апрель месяц. Так же здесь будет располагаться банкомат Почта Банк.
Напомним, что предложение открыть здесь почтовое отделении поступило от главы РК зимой этого года, на переговорах с начальником макрорегиона Северо-Запад Почты России.
Карельские вести: последние новости
Очередные честные выборы: наблюдатели зафиксировали массовые вбросы на выборах в России Сожительство — это не брак! Стали известны итоги конкурса «Комфортной городской среды» в Карелии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ474
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ100
Все супероружие РФ показали в одном видео137
Новый советник Трампа готов развязать большую войну180
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого21
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение