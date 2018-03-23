В парке «Рускеала» будет Почта России 

Теперь отсюда можно будет отправить различные посылочки, сувенирную продукцию, так же можно будет отправить друзьям письма и открытки.
Сегодня, директор УФПС РК Ирина Горелова и генеральный директор ООО «Колмас. Карелия» Александр Артемьев подписали договор об аренде объекта недвижимости на территории горного парка «Рускеала» для создания в нем нового пункта почтовой связи. Директор УФПС РК Горелова, подписали контракт о аренде помещения в парке «Рускеала», где и будет создано почтовое отделение.
С мая по сентябрь месяц отделение будет работать, когда здесь наплыв туристов. Открытие почты запланировали на апрель месяц. Так же здесь будет располагаться банкомат Почта Банк.
Напомним, что предложение открыть здесь почтовое отделении поступило от главы РК зимой этого года, на переговорах с начальником макрорегиона Северо-Запад Почты России.