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Назначен первый замминистра экономразвития и торговли Адыгеи
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Назначен первый замминистра экономразвития и торговли Адыгеи 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал Указ о назначении на пост первого заместителя министра экономического развития и торговли РА Анзаура Куанова.
Сегодня глава республики принял первого замминистра экономразвития и торговли и обозначил ключевые задачи в отрасли.
«На министерство экономического развития и торговли мы возлагаем большие надежды. Необходимо продолжить работу по повышению инвестиционной привлекательности региона, развитию промышленного сектора, малого и среднего бизнеса. Это важные направления, от которых зависит благополучие республики и её жителей», — подчеркнул глава Адыгеи.
Глава республики отметил, что Анзаур Куанов являет собой пример для всех молодых специалистов. За короткий срок он прошёл все ступени карьерной лестницы, своими знаниями и трудолюбием добился назначения на один из ключевых постов в республике.
Первый заместитель министра экономразвития и торговли РА поблагодарил Мурата Кумпилова за оказанное доверие и заверил, что направит все свои силы и опыт на достижение позитивных результатов в экономике региона.
Анзаур Куанов имеет два высших образования, более 10 лет проработал в транспортной сфере, прошёл путь от рядового сотрудника до начальника финансово-экономического отдела. С 2012 года работает в Министерстве экономического развития и торговли Республики Адыгея. До назначения на должность первого заместителя министра возглавлял управление промышленности, топливно-энергетического комплекса и торговли.
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