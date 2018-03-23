Назначен первый замминистра экономразвития и торговли Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал Указ о назначении на пост первого заместителя министра экономического развития и торговли РА Анзаура Куанова.

Сегодня глава республики принял первого замминистра экономразвития и торговли и обозначил ключевые задачи в отрасли.

«На министерство экономического развития и торговли мы возлагаем большие надежды. Необходимо продолжить работу по повышению инвестиционной привлекательности региона, развитию промышленного сектора, малого и среднего бизнеса. Это важные направления, от которых зависит благополучие республики и её жителей», — подчеркнул глава Адыгеи.

Глава республики отметил, что Анзаур Куанов являет собой пример для всех молодых специалистов. За короткий срок он прошёл все ступени карьерной лестницы, своими знаниями и трудолюбием добился назначения на один из ключевых постов в республике.

Первый заместитель министра экономразвития и торговли РА поблагодарил Мурата Кумпилова за оказанное доверие и заверил, что направит все свои силы и опыт на достижение позитивных результатов в экономике региона.

Анзаур Куанов имеет два высших образования, более 10 лет проработал в транспортной сфере, прошёл путь от рядового сотрудника до начальника финансово-экономического отдела. С 2012 года работает в Министерстве экономического развития и торговли Республики Адыгея. До назначения на должность первого заместителя министра возглавлял управление промышленности, топливно-энергетического комплекса и торговли.