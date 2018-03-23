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Сообщник «Монстра из Шарлеруа» готовится к УДО
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Сообщник «Монстра из Шарлеруа» готовится к УДО 

Вести.Ru 1 час назад
Сообщника самого одиозного педофила Бельгии Марка Дютру Мишеля Лельевра — готовят к условно-досрочному освобождению.
Об этом передает РИА Новости, со ссылкой на телеканал RTBF.
В 1996 году Лельевр, которому было на тот момент 46 лет, был приговорен к 25 годам тюрьмы за похищение четырех девочек с целью сексуального рабства у Дютру. Теперь ему осталось досидеть три года.
В отпуске для заключенных ему все эти годы отказывали, но в марте он впервые покинул стены тюрьмы города Иттр в бельгийской Фландрии — на 36 часов. До условно-досрочного освобождения ему предстоит еще несколько таких «отлучек», во время которых он должен доказать свою безопасность для окружающих.
При этом Лельевру запрещено посещать ряд территорий Бельгии, а также приграничных с королевством районов Нидерландов и Германии.
61-летний Марк Дютру, прозванный «Монстром из Шарлеруа», продолжит отбывать пожизненное заключение по обвинению в убийстве четырех и изнасиловании шести похищенных девочек. Кроме того, при аресте маньяка 13 августа 1996 года на земельном участке его дома был найден труп закопанного заживо помощника Дютру − Вайнштайна.
Жена Дютру также была признана соучастницей преступлений и вышла на свободу в 2012 году, проведя в тюрьме 16 лет.
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