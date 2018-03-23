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Эксперт рассказала, как проходили дореволюционные свадьбы
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Эксперт рассказала, как проходили дореволюционные свадьбы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Главной традицией свадебной церемонии в дореволюционной России считалось венчание в храме, выбранном женихом, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» историк Ольга Рудева.
«После венчания молодые отправлялись отмечать домой. Понятно, что люди простого сословия не могли позволить себе трактир, а дворяне имели традицию отмечать торжества в собственных особняках», — сообщила эксперт.
Однако была и общая традиция, которая объединяла всех новобрачных независимо от их социального статуса: люди не жалели денег на фотографии, поход в фотосалон считался обязательным.
«В том числе благодаря этому до нас дошли многие документальные свидетельства того времени», — пояснила она. После 1917 года изменилось многое: институт семьи потерял свою значимость, а традиция венчаться и вовсе была позабыта.
«Люди просто предпочитали «расписываться», на первое место тогда ставилась работа, а не семья», — отметила Рудева.
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