Эксперт рассказала, как проходили дореволюционные свадьбы

Главной традицией свадебной церемонии в дореволюционной России считалось венчание в храме, выбранном женихом, рассказала в эфире Радио « Комсомольская правда » историк Ольга Рудева.

«После венчания молодые отправлялись отмечать домой. Понятно, что люди простого сословия не могли позволить себе трактир, а дворяне имели традицию отмечать торжества в собственных особняках», — сообщила эксперт.

Однако была и общая традиция, которая объединяла всех новобрачных независимо от их социального статуса: люди не жалели денег на фотографии, поход в фотосалон считался обязательным.

«В том числе благодаря этому до нас дошли многие документальные свидетельства того времени», — пояснила она. После 1917 года изменилось многое: институт семьи потерял свою значимость, а традиция венчаться и вовсе была позабыта.

«Люди просто предпочитали «расписываться», на первое место тогда ставилась работа, а не семья», — отметила Рудева.