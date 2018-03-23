В Саратове арестовали всех подозреваемых в покушении на правоохранителей 

"Судом удовлетворены ходатайства следователя и в отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 21 мая", — сказала собеседница агентства.

По данным областного главка МВД, в результате 29-летний сотрудник МВД и боец Росгвардии были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств". По подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей региона.