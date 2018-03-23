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В Саратове арестовали всех подозреваемых в покушении на правоохранителей
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В Саратове арестовали всех подозреваемых в покушении на правоохранителей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Волжский районный суд Саратова в пятницу арестовал четвертого подозреваемого в покушении на полицейского и сотрудника Росгвардии, госпитализированных после взрыва ноутбука во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщила РИА Новости представитель областного СУСК.
Ранее в региональном СУСК сообщили, что вечером в среду примерно в 10 километрах от села Красный Яр Энгельского района сотрудники МВД и Росгвардии в ходе оперативно-розыскных мероприятий должны были встретиться с лицами, обладающими необходимой им информацией, но в обусловленном месте никого не было. На месте сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок.
По данным областного главка МВД, в результате 29-летний сотрудник МВД и боец Росгвардии были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств". По подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей региона.
"Судом удовлетворены ходатайства следователя и в отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 21 мая", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что расследование дела продолжается, фигурантам дела обвинение пока не предъявлено.
"Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд экспертиз", — уточнила представитель СК.
В Волжском райсуде рассказали РИА Новости, что под арест в пятницу помещены Михаил Силенко, Юлия Быстрова, Роман Силенко и Алексей Клусов.
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