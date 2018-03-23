Дом на песке. Закон о культуре должен стать фундаментом для государства

О том, какие подарки от власти могут порадовать работников культуры, почему в стране до сих пор нет закона о культуре и за счёт чего выживать сельским клубам и библиотекам, беседуем с председателем областного профсоюза работников культуры Людмилой Симоновой.

Каждый сам по себе

Евгения Чернова, « АиФ Оренбург »: Людмила Олеговна, выполнены майские указы президента. Что дальше?

Людмила Симонова: Да, они выполнены, и среднемесячная начисленная зарплата в сфере культуры составляет больше 25 тыс. руб. По крайней мере, так отчиталось министерство труда области на последнем заседании трёхсторонней комиссии. Совсем недавно мы порадовались тому, что МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом. А это значит, что зарплата технических работников будет равна зарплате работников культуры. Исправить ситуацию может установление базовых должностных окладов. Дело в том, что сегодня нет единого документа, который бы регламентировал базовые ставки работников культуры по профессиям. В майских указах президента говорилось о том, что эту проблему нужно решить к 2015 году, но до сих пор этот пункт указов остался невыполненным.

Сегодня трудовое законодательство позволяет каждому учреждению самостоятельно устанавливать систему оплаты труда, в итоге — большая дифференциация в уровнях зарплаты между территориями по каждой категории работников культуры. Если в Оренбурге ставка работника культуры в 2017 году была больше 8000 рублей, то в Орске с 2012 года она не менялась и на сегодняшний день составляет 3900 рублей. Конечно, зарплата складывается не только из базовой ставки, есть стимулирующие и компенсационные, но они в ряде районов минимальны. Понятно, что зарплата бюджетников зависит от наполняемости бюджетов разных уровней. Наша отрасль от этой схемы финансирования страдает больше всего, потому как по федеральному закону №131 о местном самоуправлении мы получаем зарплату в зависимости от уровня подчинения: областные организации — из областной казны, для муниципальных учреждений финансирование идёт на уровне муниципалитета, для учреждений в поселениях — из бюджета поселения. А вы только представьте, какие бюджеты могут складываться в поселении, где живёт несколько сотен человек! Там порой налоги-то заплатить нечем, не говоря уже о работниках культуры. Вот почему мы считаем первостепенной задачей установление базовых окладов, об этом мы рассказали в наказах президенту Владимиру Путину

Математика сошлась

— Если средняя зарплата по региону больше 25 тысяч, получается работники культуры разбогатели?

— Чисто математически, да. Но в жизни всё снова выглядит не так хорошо. Для того, чтобы довести зарплату работников культуры до уровня средней по региону, пошли на ряд ухищрений. Сначала начали оптимизировать учреждения, их число резко сократилось, особенно в сельской местности, затем библиотеки и дома культуры начали массово объединять в одну организацию. Когда поняли, что и в этом достигли предела, начали сокращать людей, но денег всё равно не хватало. В итоге сегодня именно в глубинке работники культуры в большинстве своём переведены на сокращённую рабочую неделю или неполную ставку. Если раньше ставку сокращали на четверть, то сегодня многие работают как раз на эту четверть. Если у работника 0,25 ставки, рабочий день всего два часа, то и зарплата сохраняется на уровне 5000 рублей. Но если все эти цифры помножить на четыре, то математика сойдётся — мы получим полную ставку с зарплатой в 20 тысяч рублей. Опять же, сократив рабочий день, никто не обозначил объём работы, который сотрудник должен выполнять за это время. Получается, что за два часа в день и 5000 рублей в месяц люди полностью отрабатывают госзадание, которое предусмотрено для тех, кто работает на ставку. В итоге вместо роста зарплаты мы получили резкий рост интенсивности труда, у которого нет единого стандарта оплаты.

Без вертикали и целей

— Что можно в целом сказать о положении культуры? Меняется ли отношение к этой сфере у общества и власти?

— Про отношение власти мы довольно подробно говорили выше, а что касается людей, то положение неоднозначное. Дело в том, что у нас в стране всё из-за того же федерального закона, разделившего финансирование культуры, нет чётко выстроенной вертикали. Раньше культура проникала во все слои общества, для поколения 70-х было стыдно не знать нашумевшее произведение или не посетить популярную выставку или киносеанс. Мы были самой читающей страной в мире, и это была государственная политика. Сегодня всё иначе живую культуру заменил Интернет, отношение и финансирование к этой сфере зависит от того, как неё посмотрит руководитель той или иной территории.

В советское время в законе о культуре было прописано, сколько процентов от бюджета минимум нужно тратить на эту сферу, то сейчас такого нет. Нет и самого закона о культуре, который является фундаментом нашей отрасли. именно он определяет вектор развития культуры, степень доступности к материальным и духовным ценностям, накопленным поколениями. Закон защищает культуру и людей, которые работают в этой отрасли, является отправной точкой для принятия документов. А пока нет фундамента, похоже, мы строим дом на песке.

Сегодня много говорят о том, что в некоторых отраслях нас скоро заменят роботы. Но чтобы изобрести эти машины да и в целом сделать прорыв в экономическом развитии, нужны люди с образным мышлением, а его развивает музыка, живопись, книги, театр, причём в непосредственном восприятии. А значит, нам серьёзно нужно задуматься, достаточно ли мы сделали в культуре, и какой она должна быть, чтобы отвечать вызовам будущего.