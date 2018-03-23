Ещё
Глеб Никитин: «Непростой климат делает вашу работу сложной и ответственной»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глеб Никитин: «Непростой климат делает вашу работу сложной и ответственной» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Уважаемые гидрометеорологи, поздравляю вас с профессиональным праздником!
«У природы нет плохой погоды», — с этой строчкой из любимого фильма согласится не каждый, но все знают, как важны метеорологические прогнозы. Мы смотрим прогноз, прежде утром выйти из дома, а информация о неблагоприятных погодных явлениях позволяет предупредить их негативные последствия. Сельское хозяйство, автомобильный транспорт, авиация и судоходство — деятельность множества отраслей экономики напрямую зависит от вашего ежедневного труда.
Две великие реки — Волга и Ока — определили развитие региона, и сегодня наша жизнь во многом зависит от состояния водных ресурсов. Благодаря вам удается эффективно пользоваться этим даром природы и оперативно реагировать на прохождение паводка. Непростой климат делает вашу работу особенно сложной и ответственной, и вы с честью выполняете поставленные перед вами задачи.
Желаю вам всегда хорошей погоды в ваших домах и семьях, профессиональных успехов и благополучия!
Нижегородская правда: последние новости
«По предварительным результатам подсчета голосов, за Владимира Путина отдали голоса 77,26% избирателей» «Нижегородская правда» проверила, как работают платные парковки в центре города Обновлено. Более 350 тысяч жителей региона уже проголосовали за территории для благоустройства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ474
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ100
Все супероружие РФ показали в одном видео137
Новый советник Трампа готов развязать большую войну180
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого21
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение