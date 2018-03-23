Глеб Никитин: «Непростой климат делает вашу работу сложной и ответственной»

Уважаемые гидрометеорологи, поздравляю вас с профессиональным праздником!

«У природы нет плохой погоды», — с этой строчкой из любимого фильма согласится не каждый, но все знают, как важны метеорологические прогнозы. Мы смотрим прогноз, прежде утром выйти из дома, а информация о неблагоприятных погодных явлениях позволяет предупредить их негативные последствия. Сельское хозяйство, автомобильный транспорт, авиация и судоходство — деятельность множества отраслей экономики напрямую зависит от вашего ежедневного труда.

Две великие реки — Волга и Ока — определили развитие региона, и сегодня наша жизнь во многом зависит от состояния водных ресурсов. Благодаря вам удается эффективно пользоваться этим даром природы и оперативно реагировать на прохождение паводка. Непростой климат делает вашу работу особенно сложной и ответственной, и вы с честью выполняете поставленные перед вами задачи.

Желаю вам всегда хорошей погоды в ваших домах и семьях, профессиональных успехов и благополучия!