Нейл-арт: что рисовать на ногтях этой весной

Абстракция

Когда новых идей для нейл-арта нет, а хочется немного бунта и творческой свободы — берите кисть и играйте в абстракциониста. Вариант беспроигрышный — если что-то пойдет не так, отвечайте «Я художник — я так вижу».

Логомания

Да, мы все еще фанатеем от 90-х и лого всех своих любимых брендов смело пишем везде, где только можно, теперь и на ногтях.

Глиттер и металлик

Глиттер никогда не сойдет с пьедестала — теперь его любят даже те, кто всегда пренебрегал сияющими фактурами. Мы, например, в восторге от глиттера на пальцах, и вам советуем попробовать — такой прием хорош даже при отстутствии покрытия.

Стразы

Стразы тоже в этом сезоне рекомендуем клеить не только на ногти, но и на руки. Как раз идеальный прием для очередной лихорадки субботнего вечера, если вы, конечно, не планируете провести выходные в затворничестве.

Арт-объект

Маникюр-произведение искусства, о котором мы всегда мечтали. Во-первых, его наличие автоматически освобождает от всех дел и обязанностей, во-вторых, возможность почувствовать себя настоящим панком из 70-х и налепить на ногти все, что плохо лежит, — мечта бунтующей юности. Даешь анархию и вседозволенность!

Цветы

Какая может быть весна без цветочных орнаментов? Пестики, тычинки, лепесточки — все в дело. Пока за окном по-прежнему снежно, пусть о весне напоминает хотя бы маникюр.