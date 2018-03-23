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Нейл-арт: что рисовать на ногтях этой весной
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Нейл-арт: что рисовать на ногтях этой весной 

SNCmedia.ru 1 час назад
Абстракция
Когда новых идей для нейл-арта нет, а хочется немного бунта и творческой свободы — берите кисть и играйте в абстракциониста. Вариант беспроигрышный — если что-то пойдет не так, отвечайте «Я художник — я так вижу».
Логомания
Да, мы все еще фанатеем от 90-х и лого всех своих любимых брендов смело пишем везде, где только можно, теперь и на ногтях.
Глиттер и металлик
Глиттер никогда не сойдет с пьедестала — теперь его любят даже те, кто всегда пренебрегал сияющими фактурами. Мы, например, в восторге от глиттера на пальцах, и вам советуем попробовать — такой прием хорош даже при отстутствии покрытия.
Стразы
Стразы тоже в этом сезоне рекомендуем клеить не только на ногти, но и на руки. Как раз идеальный прием для очередной лихорадки субботнего вечера, если вы, конечно, не планируете провести выходные в затворничестве.
Арт-объект
Маникюр-произведение искусства, о котором мы всегда мечтали. Во-первых, его наличие автоматически освобождает от всех дел и обязанностей, во-вторых, возможность почувствовать себя настоящим панком из 70-х и налепить на ногти все, что плохо лежит, — мечта бунтующей юности. Даешь анархию и вседозволенность!
Цветы
Какая может быть весна без цветочных орнаментов? Пестики, тычинки, лепесточки — все в дело. Пока за окном по-прежнему снежно, пусть о весне напоминает хотя бы маникюр.
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