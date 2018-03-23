Разведка предпочитает крепкое: госзакупки алкоголя для СВР

ФГУП «Ясень», отвечающее за хозяйственную деятельность Службы внешней разведки, закупает алкоголь на 4,6 млн рублей.

Соответствующий документ появился на сайте госзакупок. Вообще это не первая алкозакупка для нужд разведки, но тендеры, размещенные «Ясенем» ранее, были на гораздо более скромные суммы. Например, в феврале ведомство приобрело алкоголя на 700 тыс. руб. И до этого — в январе — на аналогичную сумму. Вообще, судя по закупкам, алкоголь в СВР потребляют не слишком активно. И вдруг сумма на покупку в основном крепких спиртных напитков увеличивается более чем в 6 раз. Не иначе как сказалась лондонская история и все перенервничали. С чем конкретно связана повышенная тяга к спиртному в рядах внешней разведки, выяснить не удалось — не смогли дозвониться до контактного лица, указанного в заявке как Сергей Владимирович.

В списке желаемых напитков 315 наименований емкостью от 0,1 до 1 л. Среди объемов преобладают традиционные 0,5 и 0,7 л, в видовом первенстве побеждает водка. Перед вкусами разведчиков хочется снять шляпу: виски «Гленфиддик» 12-, 15— и 18-летней выдержки, куча прочего шотландского самогона чуть попроще, длиннющий список отличных французских и армянских коньяков, крутая водка Beluga Transatlantic racing…

Впрочем, имеется и множество вполне демократичных позиций — вплоть до «Перцовочки» или «Рябиновой на коньяке», не говоря уже о совершенно непонятной водке «Стопарик» и понятной, но очень скромной «Старой Москвы». Цены, по которым ведомство намеревается приобретать всю эту красоту, не указаны.

Тем временем с покупкой отдельных позиций у СВР могут возникнуть проблемы, поскольку на днях ГК «Кристалл-Лефортово» — производитель имеющихся в списке желаемых напитков водки «Путинка», уже упомянутой «Старой Москвы» и других брендов — объявила о скором прекращении выпуска алкогольной продукции. Что прискорбно. А все, как сообщают в компании, по причине тяжелого финансового положения. Один завод уже закрыт, два других прекратят работу в ближайшем будущем, и даже роскошный тендер СВР не спасет производителя. Долги «Кристалл-Лефортово» и дистрибьюторской компании «Статус-групп» (объявлена банкротом в декабре 2017 г.), с которой ГК объединила продажи в 2017-м, оцениваются в 6 млрд руб. Притом что доля их продаж на рынке в минувшем году составляла 17%.

Эти бренды жалко, конечно, но и без них хватает чего отечественного налить. Что до виски, заказанного СВР, тут логику можно понять. Вдруг командировка в дальнее зарубежье — не мешает потренироваться на «огненной воде» вероятного противника.

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