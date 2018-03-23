Ещё
Юная спортсменка из Текстильщиков поборется за право совершить экспедицию на Северный полюс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юная спортсменка из Текстильщиков поборется за право совершить экспедицию на Северный полюс 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Юная спортсменка Анастасия Дубинец из района Текстильщики отправилась на учебно-тренировочные сборы в Карелию, где она будет проходить отбор на участие в экспедиции на Северный полюс.
— Анастасия Дубинец занимается во Дворце творчества имени Гайдара. В Карелии она и другие юные путешественники будут находиться в условиях, максимально приближенных к существующим на Северном полюсе. Каждый из кандидатов в команду «Полюс» имеет опыт туристского похода. В Карелии им предстоит ежедневно преодолевать 15–20 км по тайге и замерзшим рекам на лыжах, — сообщила начальник отдела развития Дворца творчества имени Гайдара Ольга Пугач.
Добавим, что при успешном прохождении отбора Анастасия Дубинец отправится на Северный полюс под руководством полярного путешественника Матвея Шпаро. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Встреча главы управы района Текстильщики Александра Матыцина с населением состоится 21 марта Школьники из Текстильщиков стали победителями соревнований «Робокросс» На одной из улиц в Текстильщиках изменится схема движения транспорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ474
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ100
Все супероружие РФ показали в одном видео137
Новый советник Трампа готов развязать большую войну180
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого21
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение