Юная спортсменка из Текстильщиков поборется за право совершить экспедицию на Северный полюс

Юная спортсменка Анастасия Дубинец из района Текстильщики отправилась на учебно-тренировочные сборы в Карелию , где она будет проходить отбор на участие в экспедиции на Северный полюс.

— Анастасия Дубинец занимается во Дворце творчества имени Гайдара. В Карелии она и другие юные путешественники будут находиться в условиях, максимально приближенных к существующим на Северном полюсе. Каждый из кандидатов в команду «Полюс» имеет опыт туристского похода. В Карелии им предстоит ежедневно преодолевать 15–20 км по тайге и замерзшим рекам на лыжах, — сообщила начальник отдела развития Дворца творчества имени Гайдара Ольга Пугач.

Добавим, что при успешном прохождении отбора Анастасия Дубинец отправится на Северный полюс под руководством полярного путешественника Матвея Шпаро. (мю)