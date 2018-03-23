Клинцевич: Захват заложников в Требе должен образумить западных политиков

Захват заложников во французском супермаркете, в ходе освобождения которых погибли три человека, должен образумить западных политиков и способствовать более тесному взаимодействию спецслужб европейских стран, включая Россию . Такое мнение высказал журналистам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич , комментируя трагедию во Франции.

Ранее в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в Требе. При их освобождении погибли три человека, сообщил телеканал BFM со ссылкой на свои источники. Преступник заявил, что является сторонником "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе спецоперации злоумышленник был убит.

"Захват заложников стал еще одним подтверждением, что «ИГ» продолжает быть еще очень опасной для человечества", — отметил Клинцевич. «Вполне допускаю, что число его локальных действий, и, прежде всего, в Европе, будет даже возрастать. А значит, по-прежнему остается крайне актуальным тесное взаимодействие спецслужб ведущих европейских держав, включая, разумеется, и Россию», — считает сенатор.

Он надеется, что трагедия во Франции «хотя бы образумит тех западных политиков, которые намеренно не желают видеть реальную опасность, подменяя ее опасностью мнимой». «Надо прямо сказать, что подобные действия ставят сегодня под угрозу жизни многих людей и не могут быть терпимы», — заключил Клинцевич.