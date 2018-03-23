Яркие декорации, блестящее исполнение: в школе №1623 прошел окружной тур песенного фестиваля

Яркими декорациями, красивыми костюмами и блестящим исполнением запомнился окружной этап Юбилейного московского фестиваля детской патриотической песни, который прошел в школе №1623 в четверг, 22 марта.

— Все дети были очень хорошо подготовлены. Вместе с родителями они проделали большую работу, чтобы достойно показать себя на сцене. Какие были потрясающие декорации: конкурсанты представили целые литературные композиции, к каждому номеру были подготовлены новые костюмы. Все подошли ответственно к участию в фестивале. Было заметно, что для каждого выступление было не спонтанным, а хорошо проработанным, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» координатор фестиваля, заместитель директора школы №1623 Лилия Чепрасова.

Как отметила Лилия Николаевна, номеров было очень много. К заявленным вначале участникам прибавилась и кадетская школа №1785.

Среди почетных гостей были уже знакомые нам ветераны и жители района, а также представители юнармейского движения: председатель первичной организации №6 местного Совета ветеранов Иван Войтенков, глава патриотической комиссии Совета ветеранов Владимир Лебедев , председатель чертановского отделения «Союза десантников» Юрий Кабалкин, генерал-майор Евгений Заваденко, полковник Михаил Козар, председатель общественной организации «Чернобыль-Защита» Нина Мокроусова и другие.

По итогам представлять Южный округ на городском этапе фестиваля будут хор юнармейцев школы №1623 с песней «Наш край — Россия », творческие коллективы школ №504 и №949, дома культуры «Маяк» и колледжа «Царицыно».

Фото: Школа №1623