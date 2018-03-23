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Эксперт: математическое моделирование является неприемлемым для оценки выборов
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Эксперт: математическое моделирование является неприемлемым для оценки выборов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Математическое моделирование для оценки результатов прошедших выборов президента в РФ является неприемлемым. Такое мнение выразил на пресс-конференции в ТАСС председатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Борисов.
"Математическим моделированием пытаются заниматься различные интерпретаторы выборов с использованием различных моделей, оно сегодня неприемлемо для оценки результатов выборов президента РФ, и тем более, для поиска фальсификаций и подтасовок", — сказал Борисов.
По его мнению, в настоящий момент невозможно описать математической функцией общественные правоотношения. «Это является чистой политтехнологией, и это даже контрсоциальной, подрывающей авторитет демократическим процедурам и основам организации и проведения выборов», — отметил он.
В свою очередь федеральный координатор «Национального общественного мониторинга» Роман Коломойцев согласился с таким мнением, приведя подробный анализ математической модели.
"Много вопросов возникает к регионам Кавказа, мы взяли для подробного анализа Ставропольский край, как наиболее отражающий специфику Кавказа", — сказал Коломойцев.
По приведенным данным, на территории Ставропольского края был зафиксировано аномальное распределение явки по математической модели Гаусса. «Связавшись с наблюдателями в Ставропольском крае мы выяснили, что это аномальное распределение концентрируется на менее чем 5% избирательных участков, разбросанных по территории всего региона», — сказал Коломойцев.
По его словам, наблюдатели рассмотрели причины такой якобы аномальной явки на каждом конкретном избирательном участке и пришли к выводам, что это связано с несколькими факторами: схожесть показателей явки и количество избирателей на участке, значимостью определенных социальных событий, которые произошли для жителей определенного участка и особенностью графика работы жителей моногородов. «Анализируя эти факты, мы можем с уверенностью сказать, что так называемая математическая модель Гаусса не работает в электоральном процессе», — заключил Коломойцев.
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