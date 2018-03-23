Стало известно, какие тренажеры появятся в лесопарке «Затюменский»

Для благоустройства лесопарка «Затюменский» будет установлено спортивное и игровое оборудование за 12 миллионов рублей. Соответствующий лот появился сегодня, 23 марта, на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает АО « Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». Организацию, которая будет заниматься установкой инвентаря для занятий спортом и игр на открытом воздухе, пока не выбрали. Торги только впереди. Тем не менее уже известно, что планируется установить в лесопарке «Затюменской». Там должны появиться 15 различных снарядов и качелей. Дороже всего стоит большая веревочная башня — 9,1 миллионов рублей, затем идет комплекс «Мираж», стоимостью 911 тысяч рублей. Также в парке установят четыре вертушки-эксцентрик стоимостью 32 тысячи рублей каждая, комплекс «Сатурн» за 352 тысяч рублей и различные качели стоимостью от 120 до 350 тысяч рублей.