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Стало известно, какие тренажеры появятся в лесопарке «Затюменский»
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Стало известно, какие тренажеры появятся в лесопарке «Затюменский» 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Для благоустройства лесопарка «Затюменский» будет установлено спортивное и игровое оборудование за 12 миллионов рублей. Соответствующий лот появился сегодня, 23 марта, на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает АО « Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». Организацию, которая будет заниматься установкой инвентаря для занятий спортом и игр на открытом воздухе, пока не выбрали. Торги только впереди. Тем не менее уже известно, что планируется установить в лесопарке «Затюменской». Там должны появиться 15 различных снарядов и качелей. Дороже всего стоит большая веревочная башня — 9,1 миллионов рублей, затем идет комплекс «Мираж», стоимостью 911 тысяч рублей. Также в парке установят четыре вертушки-эксцентрик стоимостью 32 тысячи рублей каждая, комплекс «Сатурн» за 352 тысяч рублей и различные качели стоимостью от 120 до 350 тысяч рублей.
Судя по закупке, такие виды комплексов в Тюмени появятся впервые. Например, комплекс «Мираж» и другие необычные установки для спорта и развлечений производится в Великобритании. В 2017 году на благоустройство лесопарка «Затюменский» из бюджета города выделили 294 миллиона рублей. Половину суммы потратили в прошлом году, а оставшуюся планируют расходовать в 2018 году. Сейчас в «Затюменском» уже стоят 15 арт-объектов, которые позже пришлось переделывать, так как внешний вид некоторых фигур животных не устроил администрацию города. В частности, претензии были к деревянным фигурам зайца, лося и медведя.
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