Сразу пять общественных пространств благоустроят в Вологде в 2018 году

В этот список вошли Фрязиновский парк, общественное пространство на Чернышевского, 73, пешеходная зона по улице Мишкольцской, территория по улице Пионерской в Лосте и общественное пространство по улице Емельянова у здания ВГМХА в селе Молочное. Эти территории стали лидерами по результатам рейтингового голосования. Его итоги подвели сегодня в Вологде на заседании Общественной комиссии проекта «Городская среда», которую возглавляет Мэр Вологды Сергей Воропанов

Напомним, рейтинговое голосование за 25 общественных пространств, включенных в пятилетнюю программу «Городская среда», прошло в Вологде 18 марта на 89 счетных участках. В нем приняли участие более 85,5 тысячи жителей областной столицы. Каждый мог отметить в бюллетене до трех территорий, благоустройство которых считает первоочередным.

На участки вологжане пришли подготовленными, ведь проекты каждой территории архитекторы разрабатывали совместно с активистами микрорайонов. Кроме того, по каждому из объектов неоднократно проходили общественные обсуждения, а дизайн-макеты пространств были размещены как на территориях, так и в Интернете, на сайте «Вологда. РФ ».

«По итогам голосования составлен рейтинг пространств. В соответствии с ним парки и скверы будут благоустраиваться в течение ближайших пяти лет. Тройка лидеров выглядит следующим образом: на первом месте — Фрязиновский парк, набравший 15 870 голосов; на втором месте — общественное пространство по адресу: ул. Чернышевского, 73, за которое проголосовали 15 198 вологжан; на третьем — общественное пространство по улице Мишкольцской, в его поддержку высказались 14 998 человек», — объявил заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин

Члены комиссии единогласно утвердили результаты рейтингового голосования. А Мэр Вологды Сергей Воропанов объявил территории, ремонт которых будет проведен уже в 2018 году.

«Я напомню, что на ремонт территорий в этом году в Вологде будет направлено около 43 млн рублей — это средства федерального, областного и городского бюджетов. Исходя из этой суммы, мы и определили число пространств-лидеров, подлежащих первоочередному ремонту. Это будут пять территорий: кроме уже указанной тройки лидеров, в этот список вошли территории, занявшие 4 и 5 место в рейтинге. Это пешеходная зона по улице Пионерской и пространство по улице Емельянова у здания ВГМХА в селе Молочное. Напомню, программа «Городская среда» рассчитана до 2022 года, поэтому остальным расстраиваться не стоит. Если будет поддержка федерации, то за пять лет мы все общественные пространства отремонтируем. Главное — начало положено, и вологжане сами решают, какой будет наша Вологда», — резюмировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Это решение присутствовавшие в зале активисты ТОСов встретили аплодисментами.

«Эмоции переполняют, нашему счастью нет предела. Мы давно бьемся за этот парк. Мы проводим в парке праздники, там люди отдыхают, гуляют с детьми. Мы очень надеялись выиграть, и наша мечта сбылась. Теперь будем наблюдать, как Фрязиновский парк преображается», — рассказала представитель инициативной группы в поддержку Фрязиновского парка Екатерина Булина.

Полный рейтинг общественных пространств опубликован на сайте «Вологда.РФ» и на официальном сайте Администрации Вологды.

Также сегодня отметили активистов ТОСов, которые принимали активное участие в разработке эскизов и обсуждении общественных пространств, привлекали людей к рейтинговому голосованию. В частности, подвели итоги конкурса видеороликов, созданных в поддержку своих территорий жителями микрорайонов. За наибольшее количество привлеченных жителей был отмечен ролик о Фрязиновском парке, за самый творческий подход — видеосказка о сквере на улице Чернышевского. А создатели видеорассказа об Осановской роще получили награду как самая дружная семья.