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ФТС в 2017 г пресекла ввоз в РФ более 234 тыс. подделок с символикой FIFA
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ФТС в 2017 г пресекла ввоз в РФ более 234 тыс. подделок с символикой FIFA 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в 2017 году пресекла ввоз в Россию свыше 234 тысяч единиц поддельной продукции, содержащей товарные знаки FIFA, сообщает служба.
Среди товаров, не допущенных к ввозу, — обувь, упаковочные пакеты, детские игрушки, одежда, головные уборы, мячи, сувенирная и печатная продукция.
"В 2017 году российскими таможенными органами пресечен ввоз свыше 234 тысяч единиц контрафактной продукции, содержащих товарные знаки FIFA (в 2016 году — 61 тысяча единиц)", — говорится в пресс-релизе ФТС по итогам совещания, посвященного защите товарных знаков FIFA.
На совещании также обсуждались совместные меры таможенных органов и бизнес-сообщества по защите бренда FIFA. В частности, для пресечения торговлей контрафактной продукцией планируется организовать внутрикорпоративный контроль в торговых сетях.
Как отметили участники совещания, риски также можно снизить за счет информирования покупателей об отличительных признаках оригинальной продукции FIFA.
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