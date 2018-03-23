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«Захват» екатеринбургской башни стоил руферам 500 рублей
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«Захват» екатеринбургской башни стоил руферам 500 рублей 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Штрафа.
К вечеру 24 марта 2018 года все задержанные в Екатеринбурге защитники недостроенной телебашни были отпущены по домам. В отношении них, по данным правозащитников, составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и выписаны 500-рублевые штрафы, передает "Уралинформбюро".
11 человек прорвались на охраняемую территорию вокруг приговоренной к сносу башни рано утром. Троим из них удалось достигнуть цели, забраться наверх и закрепить на арматуре российский триколор. После нескольких часов пребывания на пронизывающем ветру молодые люди спустились вниз: двое из них были доставлены в полицейский участок, а их товарищу из-за травмы ноги понадобилась помощь медиков.
Все это время у подножия строения кроме стражей порядка дежурили спасатели и представители власти, в том числе уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
"Я провела ряд переговоров, в том числе и с участниками инцидента. Как и обещала, никто задержан не будет. К 16.00 мск всех участников инцидента отпустили из отдела полиции №5 Екатеринбурга, куда они были доставлены", — цитирует ее ТАСС.
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