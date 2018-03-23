Молодёжная палата района Выхино-Жулебино провела праздник двора

В прошлое воскресенье молодежная палата района Выхино-Жулебино провела добрый теплый уютный праздник во дворе дома по Ташкентской улице 15/22, наибольший ажиотаж и интерес вызвали мастер-класс по рисованию цветным песком, дети охотно разбирали картинки и мы еле-еле успевали уследить за всеми. Также творили на снегу красками, весна же по календарю как никак, может быстрее придет. Угощали вкусностями, дарили подарки, играли.

Жители района с интересом отнеслись к мероприятию, концепция которого им очень понравилось и они ждут больше подобных мероприятий.