Ещё
В Ершове подростки ограбили два парфюмерных магазина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ершове подростки ограбили два парфюмерных магазина 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ершове Саратовской области полицейские 22 марта задержали криминальный дуэт. Два подростка решились на грабеж — приметив два павильона, несовершеннолетние вынесли из магазина парфюмерию.
Как рассказали АиФ-Саратов в региональном ГУ МВД, в прошлые выходные в участок пришла 43-летняя жительница Ершова, сообщив, что под покровом ночи кто-то проник в магазинчик на улице Пугачевской. Воры взломали запор двери, и утащили ароматические средства, мелкую бижутерию. С аналогичным заявлением обратилась и 61-летняя женщина.
Полицейским удалось раскрыть кражу — под подозрение попали 16-летний его 17-летний напарник — учащийся техникума. Причем, более молодой юноша уже имел проблемы с законом, погорев на квартирной краже. Сейчас за парнями присматривают родственники.
АиФ: последние новости
В Саратове две пенсионерки били друг друга пластиковым ведром На митинге в поддержку крымчан собрались 5 тысяч саратовцев В Саратове доверенные лица кандидатов оказывали давление на членов комиссии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ474
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ108
Все супероружие РФ показали в одном видео119
Новый советник Трампа готов развязать большую войну180
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого21
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение