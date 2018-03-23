В Ершове подростки ограбили два парфюмерных магазина

Ершове Саратовской области полицейские 22 марта задержали криминальный дуэт. Два подростка решились на грабеж — приметив два павильона, несовершеннолетние вынесли из магазина парфюмерию.

Как рассказали АиФ-Саратов в региональном ГУ МВД , в прошлые выходные в участок пришла 43-летняя жительница Ершова, сообщив, что под покровом ночи кто-то проник в магазинчик на улице Пугачевской. Воры взломали запор двери, и утащили ароматические средства, мелкую бижутерию. С аналогичным заявлением обратилась и 61-летняя женщина.

Полицейским удалось раскрыть кражу — под подозрение попали 16-летний его 17-летний напарник — учащийся техникума. Причем, более молодой юноша уже имел проблемы с законом, погорев на квартирной краже. Сейчас за парнями присматривают родственники.