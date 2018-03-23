Ещё
Осужденный за дачу взятки председатель Lotte переизбран в совет директоров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осужденный за дачу взятки председатель Lotte переизбран в совет директоров 

Ведомости 1 час назад
Председатель Lotte Group Шин Донг Бин переизбран в советы директоров двух ключевых подразделений холдинга — Lotte Shopping Co. и Lotte Confectionery Co., сообщает Financial Times. Шин Донг Бин сейчас находится в тюрьме, в феврале он был приговорен к 2,5 года лишения свободы за дачу взятки.
Некоторые эксперты раскритиковали решение о переизбрании Шин Донг Бина, отмечает издание. Так, руководитель аналитической компании Chaebul.com Чон Сон Соп считает, что подобные события «вредят доверию к корпоративной Корее».
Шин Донг Бин стал одним из фигурантов дела в отношении бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупции. Суд признал председателя Lotte виновным в даче взятки подруге президента Чой Сун Силь, которая, по данным следствия, вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний. Она приговорена к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн  Многопрофильный холдинг Lotte Group был основан в Японии в 1948 г. В Южной Корее работает с 1967 г. — с момента создания кондитерской фабрики Lotte Confectionery. Сейчас Lotte Group ведет бизнес в 30 странах и объединяет более 60 компаний в области ритейла, девелопмента, производства продуктов питания, химической промышленности, гостиничного бизнеса, финансов, страхования и других.
Шин Донг Бин начал свою карьеру в Lotte Group в 1988 г. Сначала он работал в компании Lotte Shoji, которая продает сладости и напитки в Японии. Председателем правления холдинга он был назначен в 2011 г.
Ведомости: последние новости
Путин набрал на выборах президента за рубежом почти 85% голосов Дворкович счел небольшой разницу между 13% и 15% подоходного налога Минздрав Подмосковья назвал число обратившихся к врачам детей в Волоколамске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ474
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ108
Все супероружие РФ показали в одном видео119
Новый советник Трампа готов развязать большую войну180
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого21
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение