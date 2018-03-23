Пешеходам в Костроме запретят выход на волжский мост

С 1 апреля единственный автопешеходный мост через Волгу в Костроме планируют перекрыть для движения фур и пешеходов. Об этом сообщил журналистам замглавы администрации Костромы Олег Болоховец.

В апреле в Костроме начнется второй этап капитального ремонта моста через Волгу, который продлится до ноября. Все это время мост, входящий в состав транспортного коридора «Москва-Кострома-Киров-Пермь», будет работать только на половину своей пропускной способности. При этом движение грузового транспорта, в том числе транзитного, в дневное время по мосту будет полностью запрещено.

— Еще один момент неприятный: движение пешеходов у нас будет на весь период перекрыто — и по той, и по другой стороне моста. Тротуару, который уже отремонтирован, потребуется гидроизоляция, покраска и обработка перил, а старый тротуар, который не отремонтирован, будет разбираться, — пояснил Олег Болоховец.

Новость о полном запрете пешеходного движения по единственному мосту через Волгу коснется 55 тысяч жителей «спального» Заволжского района, которые фактически окажутся отрезаны от остальной части Костромы. Особенно тяжело придется тем, кто вынужден задерживаться допоздна на предприятиях по другую сторону переправы.

— Общественный транспорт прекращает ходить в 23.00. Получается, что ночью через мост можно будет добраться только на такси? Не все имеют возможность вызывать такси. Пешком не перейти, на велосипеде не переехать. Людям нужно перебираться. Не ночевать же им на этой стороне, — поинтересовались журналисты.

— Любой ремонт, любая стройка — это неудобства. Сейчас будут такие неудобства, которых избежать нам не получится. Будем что-то придумывать, — пояснил Олег Болоховец.

Справка «РГ»

Мост через Волгу в Костроме, связывающий крупнейшие города Центральной России с Уралом и Сибирью, был введен в эксплуатацию в 1970 году. При проектной пропускной способности в шесть тысяч авто в день сейчас по мосту ежедневно проходит порядка 50 тысяч машин, среди которых более пяти тысяч грузовиков. В 2017 году власти признали мост аварийным и приступили к его ремонту, который рассчитан на два года. Зная о колоссальных перегрузках, которые испытывает костромская переправа, в Минтрансе приняли решение о строительстве второго моста через Волгу с обходом Костромы.

Ожидается, что второй мост будет построен полностью на средства федерального бюджета, его возведение планируется завершить к 2023 году. По предварительным подсчетам, стоимость второго моста в Костроме может составить от 15 до 26 миллиардов рублей. При этом годовой бюджет Костромы составляет менее четырех миллиардов рублей.