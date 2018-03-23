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Росстат рассказал, как будет штрафовать за непредставление аудиторского заключения
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Росстат рассказал, как будет штрафовать за непредставление аудиторского заключения 

Время бухгалтера 1 час назад
Если компания не обязана проходит аудиторскую проверку, ей не нужно давать пояснения. Однако если отделение Росстата запросит у нее аудиторское заключение, то разъяснения придется представить.
Чиновники напомнили, что они уполномочены составлять протоколы по нарушениям, связанным с непредставлением заключения аудиторов. Далее протоколы направляются в суд, где и определяется сумму штрафа. Согласно ст. 19.7 за игнорирование данного требования законодательства КоАП установлен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Напомним, что срок сдачи годового отчета в Росстат 2 апреля текущего года. Заключение аудиторов подается либо в этот же день, либо не позже 10 рабочих дней после его даты, но не позже последнего дня года, следующего за отчетным.
ПИСЬМО Росстата от 04.12.2017 № 04-4-04-4/136-СМИ  Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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