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Экзопланеты и «внутренний убийца» в Музее пермских древностей
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Экзопланеты и «внутренний убийца» в Музее пермских древностей 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Музее пермских древностей, ул. Сибирская, 15, состоится двойной научно-популярный лекторий: астрофизик и научный журналист Борис Штерн расскажет об экзопланетах, а выпускник Школы лекторов «Эволюции», лаборант-исследователь МГУ Максим Казарновский — об иммунитете.
Борис Штерн, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН (Троицк) и астрокосмического центра ФИАН, представит лекцию «Планеты у других звезд: последние открытия, ближайшие перспективы и далекие цели».
Счет открытых экзопланет давно перешел на тысячи. Но осенью прошлого и в начале этого года были открыты планеты размером с Землю у близких звезд. Пригодны ли эти планеты для жизни? Можно ли в отдаленном будущем заселить планеты у близких звезд и нужно ли к этому стремиться?
Вторая лекция, которую будет вести Максим Казарновский, студент ФФМ МГУ, лаборант-исследователь Лаборатории генных и клеточных технологий Института регенеративной медицины, посвящена иммунной системе. Иммунитет обладает большой силой, в идеале направленной на защиту организма от внешних и внутренних факторов. Но как отличить «друга» от «врага»?Какими инструментами пользуется в своей работе?
Просветительский фонд «Эволюция» создан в 2015 году для популяризации науки, научного мировоззрения и рационального мышления в России. Фонд занимается созданием собственных некоммерческих просветительских проектов и поддержкой на конкурсной основе уже существующих инициатив. В совет фонда входят ученые, научные журналисты, люди, давно и активно занимающиеся просвещением.
Лекции состоятся 31 марта в 16.00 в Музее пермских древностей, который выиграл конкурс от фонда «Эволюция» и в числе пяти площадок из пяти регионов России примет весенний цикл двойного лектория 2018 года. Вход на лекторий бесплатный, по обязательной регистрации.
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