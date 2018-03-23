Госжилинспекция Московской области продолжает акцию «Ледниковый период»

Глава ведомства Вадим Соков призвал управляющие компании уделить повышенное внимание очистке кровель от наледи и снега.

Госжилинспекция Подмосковья приняла решение продолжить акцию «Ледниковый период». Об этом сообщил главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков в интервью «Радио 1».

— Перепады температуры способствуют образованию сосулек. Мы продолжаем нашу акцию «Ледниковый период», куда вовлечены все активные жители Московской области, — отметил он.

Напомним, что по условиям акции местные жители могут выкладывать в социальные сети фото сосулек и адрес дома. Запись нужно сопроводить хэштэгом #ЛедниковыйПериод. Сведения будут переданы в Госжилинспекцию, и коммунальные службы ликвидируют ледяной нарост.