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Госжилинспекция Московской области продолжает акцию «Ледниковый период»
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Госжилинспекция Московской области продолжает акцию «Ледниковый период» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Глава ведомства Вадим Соков призвал управляющие компании уделить повышенное внимание очистке кровель от наледи и снега.
Госжилинспекция Подмосковья приняла решение продолжить акцию «Ледниковый период». Об этом сообщил главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков в интервью «Радио 1».
— Перепады температуры способствуют образованию сосулек. Мы продолжаем нашу акцию «Ледниковый период», куда вовлечены все активные жители Московской области, — отметил он.
Напомним, что по условиям акции местные жители могут выкладывать в социальные сети фото сосулек и адрес дома. Запись нужно сопроводить хэштэгом #ЛедниковыйПериод. Сведения будут переданы в Госжилинспекцию, и коммунальные службы ликвидируют ледяной нарост.
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