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С 14 апреля омичей будут возить на кладбища спецмаршрутами
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С 14 апреля омичей будут возить на кладбища спецмаршрутами 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает «ОмскЗдесь», администрация Омска опубликовала постановление по подготовке и проведению 17 апреля Дня поминовения усопших.
До 13 апреля городские службы должны провести санитарную очистку территорий кладбищ, убрать прилегающие к ним территории, а также провести ямочный ремонт на подъездах к погостам.
Кроме того, с 14 апреля омичи смогут приехать на кладбища, как обычно, будут организованы специальные автобусные маршруты. Они будут работать 14,14 и 17 марта, о графике сообщат позже.
Традиционно на кладбищах будут дежурить полицейские и медики. Также для посетителей будут установлены биотуалеты.
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 Ещё 2 источника 
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