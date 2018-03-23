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Водоканал предупредил воронежцев о ложных требованиях поверки счётчиков
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Водоканал предупредил воронежцев о ложных требованиях поверки счётчиков 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
«РВК-Воронеж» не смог доказать незаконность такой рекламы. Водоканал в очередной раз предупредил воронежцев о ложных требованиях поверки счётчиков, без которой они якобы не являются пригодными. Приходящие по почте извещения отношения к водоканалу не имеют, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе водоканала в пятницу, 23 марта. По данным пресс-службы «РВК-Воронеж», контакт-центр водоканала ежемесячно принимает многочисленные обращения об уведомлениях, полученных от Единой городской службы по учёту водоснабжения. потребителей пугают начислением платы по нормативам и выставляют примерный счёт за воду — около 4 тыс. рублей. — ООО «РВК-Воронеж» обращалось в прокуратуру Воронежа в феврале 2018 года для получения правовой оценки законности рекламы услуг по поверке счётчиков. Надзорное ведомство перенаправило данное обращение в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. В свою очередь воронежское УФАС не нашло оснований для возбуждения дела по признакам нарушения законодательства Российской федерации, — сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе водоканала. Сроки поверки прибора учёта можно узнать из его паспорта, а также из акта ввода счётчика в эксплуатацию. Эти документы находятся у потребителей. Кроме того, информация о необходимости поверки счётчика указывается в квитанциях, выпускаемых ООО «РВК-Воронеж» и АО «Оператор ЕПСС ЖКХ ВО». Узнать о графиках поверки ИПУ и организациях, имеющих лицензию на этот вид деятельности, можно в ООО «РВК-Воронеж» по телефону 8 (473) 206 77 07 или на сайте Федеральной службы Росаккредитации. Екатерина Трещикова
Фото — Елена Денисова
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