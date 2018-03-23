Суд отказался признать бухгалтера миллиардера Сынаха его второй женой

Мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого суда Москвы по иску любовницы миллиардера Анатолия Сынаха Марины Яковлевой к его законной супруге Ирине Сынах. Как сообщил Business FM представляющий интересы ответчицы адвокат Рубен Маркарьян, истица просила суд признать факт ее совместного проживания с бизнесменом, то есть фактически «второй женой».

«В таком требовании было отказано, и суд лишний раз подтвердил очевидное положение закона: россиянин может быть женат один раз, сколько бы связей ни имел на стороне», — подчеркнул юрист.

Он отметил, что у Анатолия Сынаха была законная жена, дети, внуки, о которых он заботился до самой смерти. Яковлева же работала главным бухгалтером его предприятия ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж» (занималось разработкой месторождений, строительством мостов и дорог, ремонтом газопроводов). С ней Анатолий Сынах поддерживал близкие отношения, прежде всего в Новом Уренгое.

«Цель, которую преследовала Яковлева, подавая иск, — оставить себе значительную часть наследства — 400 млн рублей на счетах Сынаха в СМП Банке Запсибкомбанке », — объясняет причины обращения с иском в суд Рубен Маркарьян . — Кроме того, признание «второй женой» гарантировало бы Яковлевой избежание уголовной ответственности за пропажу 87 млн рублей со счетов Анатолия Сынаха».

Генеральный директор ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж» Анатолий Сынах умер в Израиле в апреле 2016 года после операции на сердце. По словам Рубена Маркарьяна, деньги в течение двух дней в мае 2016 года после смерти Сынаха через банкоматы перекочевали на счета Марины Яковлевой и ее дочери Аллы Осмерс.

Расследованием уголовного дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) уже больше года занимается Следственная часть Управления МВД РФ по ЦАО города Москвы. Периодически следствие приостанавливается.

Адвокат добавил, что помимо 87 млн рублей со счетов Сынаха в неизвестном направлении пропали дорогие охотничьи ружья — Benelli, Browning, Mannlicher, Merkel и другие, сведения о которых имеются в Росгвардии. Также наследники подозревают Яковлеву в причастности к пропаже коллекции золотых монет стоимостью несколько миллионов долларов. «Золото хранилось в банковских ячейках Анатолия Сынаха, которые, как следует из официальных банковских ответов на запросы суда, опустошила Марина Яковлева после его смерти, используя недействующую доверенность от имени покойного», — сказал Маркарьян. Он считает, что данные факты должны быть оценены в рамках уголовного дела, расследуемого полицейскими ЦАО Москвы. «Но пока что состоятельная Марина Яковлева более убедительна, чем потерпевшие, потому она даже не является подозреваемой», — сказал юрист.