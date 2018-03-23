«Мечты сбываются»: Анастасия Волочкова о царской лестнице в своем особняке

Известная балерина Анастасия Волочкова нежно любит свой особняк, к созданию уникальной атмосферы которого подошла со всей ответственностью. На днях артистка призналась поклонникам, что одно из главных мест ее дома — это массивная лестница, без которой она не представляет свое жилье.

Заслуженная и народная артистка России Анастасия Волочкова долгое время была примой Большого театра, а также за ее сердце боролось немало зажиточных женихов. Неудивительно, что балерина поселилась в особняке, чья роскошь и царский вид под стать ее звездной истории. И, посвящая поклонников в свою жизнь, Анастасия рассказала о центральном месте своего дома, которое лучше всего подчеркивает ее статус величественной хозяйки дома.

Выбирая дом, эпатажная звезда от всей души желала, чтобы, очутившись на ее территории, гость мог почувствовать себя в царских хоромах. А потому необходимо было и особенное место, где, принимая посетителей, Волочкова подчеркнула бы, что она — хозяйка всего вокруг. К примеру, шикарная мраморная лестница с коваными перилами, расположенная на входе в дом. «Впервые войдя в этот дом пару лет назад, когда в нем не было отделки, и, увидев эту парадную лестницу, я представляла себя на ней в качестве хозяйки этого прекрасного особняка. Это произошло. Мечты сбываются!» — призналась Анастасия, в очередной раз показывая свое излюбленное место. И действительно, публика не раз могла любоваться экс-примой, которая позирует на фоне лестницы, ведущей вверх, и демонстрирует свои наряды и роскошные букеты цветов.

Почитатели оценили царственный вид Волочковой, стоящей на лестнице, и подметили, что все вместе действительно создает гармоничное ощущение роскоши и стиля. «Похоже на дом Скарлетт, я об этом подумала, когда увидела эту лестницу» «Да уж ничего не скажешь. Дом восхитительный. На этом фото вы очень гармоничны» «Роскошный дом и шикарная хозяйка!» «Фотографируйтесь на этой лестнице в разных платьях, и все будет хорошо!» «Дом шикарный, как и его хозяйка. Все под стать» «Анастасия, Вы прям как Скарлетт Охара, такая ж величественная лестница и такая же красивая хозяйка!» «Настя, помню! Вы говорили, что запали на эту лестницу как увидели. И вам мечталось, что вы будете стоять на этой лестнице, с бокалом шампанского, встречая гостей»

Стоит отметить, что немалое влияние на положительную оценку величественного образа балерины оказала не только царская лестница, но и недавняя смена имиджа. Так, Анастасия Волочкова решилась покончить со своими вечными тугими хвостиками и нарастила локоны, которые совершенно преобразили ее внешность, безвозвратно очаровав почитателей в сети.