Какие сказки сочинял народ о царе Иване

Иоанн IV — единственный русский царь, ставший героем народного эпоса. Какие сказки оставил народ с его участием?

Иван Благочестивый

Сказка «Сороки-ведьмы»

Иван был хоть и грозный царь, но благочестивый. Он свято чтил христианские заповеди и очень печалился оттого, что много всякой нечисти развелось на русской земле. Однажды решил он ведьм-колдунов всех истребить, причем не просто истребить, а по примеру инквизиции сжечь. С городов-крепостей свезли старух-переметчиц в Москву на площадь, обложили соломой и подожгли.

Но наши ведьмы оказались проворнее западноевропейских: они превратились в сорок и разлетелись. Впрочем, спастись им не удалось: Иван Грозный был благочестивый царь. Он проклял ведьм, и его праведное проклятие оказалось сильнее их черных чар. Старухи навеки остались сороками и, чтобы не навлечь на себя новую беду, с тех пор и близко не подлетают к Москве.

Иван Певчий

«Сказка о Грозном и старце»

Как благочестивый человек, Иван Васильевич любил церковную службу. Особенно песнопения. Он и сам не был обделен слухом и голосом и считался прекрасным певцом. Еще бы, кто же станет перечить грозному царю! Смельчак, мудрец или глупец найдется всегда. Приехал как-то царь в Сергиев монастырь к бдению и услышал чудесное, сказочное пение. Пел местный чернец, имени которого сказка не сохранила.

Плененный голосом чудесным, царь Иван захотел узнать, кто таков этот старец, откуда он. Но ни на вопросы, ни на молитвы царские монах не откликался и продолжал петь. Когда же, наконец, разгневался Иван Васильевич, то старец спокойно ответил, что во время службы в церкви должен звучать один голос — его. Царю хоть и хотелось петь, но в конце концов вынужден он был признать правоту мудрого чернеца и за разум одарить его.

Иван Простой

Сказка «Горшеня»

Вообще Иван Грозный был не заносчивый царь, простой. Он любил пообщаться с простым народом, узнать о его бедах и надеждах и даже поспорить иногда. Конечно, если собеседник попадался интересный и неглупый. Так, однажды поспорил царь с одним горшеней, то есть горшечных дел мастером, производителем горшков, что тот не сможет продать 10 возов своего товара.

И, как в сказках водится, проспорил хитрецу. Горшеня не только смог продать одному боярину свою продукцию, но и обобрал того да нитки. Да что там! Он на самом боярине доехал до купеческого дома, в котором гостил царь. За что был пожалован в бояре, ведь обмануть боярина в представлении простого человека — значит услужить государю.

Иван Справедливый

Сказка «Иван Грозный и лапотник», в пересказе Самуила Коллинза

Вообще, судя по сказкам, к народу Иван Васильевич относился с теплотой, а бояр всяких да дворян не особо жаловал. Вероятно, потому что они во всем искали личной выгоды, не государевой. Так, один лапотник поднес царю в дар лучшее, что у него было: пару лаптей и большую репу. За такой дар Иван (в сказке он назван императором) поощрил лапотника, и вскоре тот разбогател.

Один дворянин, мечтавший о богатстве, решил поступить так же, но справедливый правитель раскрыл его замысел и пожаловал его той самой репой, которую некогда поднес Ивану Васильевичу лапотник. Хотя справедливости ради стоит отметить, что в сказках не все дворяне и бояре получают по заслугам, а за ослушание иногда достается от царя простым людям. К примеру, тех бояр, которые выдерживали удар в ногу острым посохом, Грозный приближал к себе. А жителей Вологды , которые не вовремя доставили ему меховой колпак, царь обложил пеней.

Иван Горячный

Песня «Гнев Ивана Грозного на сына», сказка «Иван Грозный и архимандрит Корнилий», сказка «Царь Грозный и крестьянский сын»

Иван мудрый и справедливый был до крайности вспыльчив и нередко совершал поступки, о которых впоследствии жалел. Один раз он приказал казнить своего сына Дмитрия. Если бы не дядя царевича Никита, исполнил бы разбойник Малюта Скуратов детоубийственный приказ.

В другой раз никто не остановил царя, и архимандрит Псковский Корнилий лишился головы. Но — чем не сюжет для мистической повести — тело его взяло отрубленную голову и стало повсюду ходить за царем. Только когда Иван Грозный стал молить у Бога отпущения грехов, преподобный умер окончательно. В третий раз царь и вовсе чуть не убил двухлетнего мальчика за то, что тот подергал его за бороду. Только смекалка отца мальчика, крестьянина, в гостях у которого тихо, никому не мешая, по своему обыкновению отдыхал после охоты царь, спасла ребенка от гибели, а Ивана от греха.

Иван Чудаковатый

«Сказка о Шибарше»

Вообще Иван Грозный — чудаковатый персонаж. Он мог зайти к дьяку, приказать, чтоб тот в указанный срок заготовил 200 тысяч человек войска со всем оружием, и подписывал указ: «Твой покорный слуга, Ванька Московский». А мог долгое время искать вора, который обчищал его казну, водил за нос его стражу, и, познакомившись с ним, стать соучастником его преступлений.

С ворами у Ивана Грозного какие-то особые отношения: он нередко внедрялся под прикрытием в банду и подговаривал грабить царскую казну. Тех воров, кто отказывался и бил его как государственного преступника, на следующий день награждал.

Иван Грозный

Сказка «Воцарение Ивана Грозного»

И все-таки благочестивый, певчий, простой, справедливый, горячный, чудаковатый Иван Васильевич в первую очередь, даже в сказках, — грозный. А почему он Грозный и как он вообще стал царем — о том есть отдельная история. Оказывается, он был никаким не сыном Василия Третьего и Елены Глинской, а простым крестьянином. Как царя выбирали в старину?

Все приходили к реке, опускали свечи в воду. У кого свеча загоралась, когда он вытаскивал ее из воды, — тот и становился царем. Вот поспорил Иван-крестьянин со своим боярином, кто станет царем. Боярин обещал поощрить Ивана, если загорится его свеча. А Иван сказал, что казнит барина своего, если ему, крестьянину, придет время править. Барин посмеялся, а зря. Свеча загорелась у Ивана, и когда он венчался на царство, не забыл о своем обещании и казнил боярина. С тех пор его Грозным и прозвали.