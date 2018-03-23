Директор Белореченского химкомбината опроверг слухи о взрыве

Сегодня, 23 марта, социальные сети и родительские чаты в мессенджерах буквально разрывались от паники. Кубанцы стали массово пересылать друг другу смс о том, что нельзя выходить на улицу, воздух загрязнен.

Но все утверждения в том, что цветные осадки стали следствием техногенной аварии на производстве не соответствуют действительности.

«Никакого взрыва и выброса не было. Химзавод работает в штатном режиме — как сегодня, так и на протяжении уже многих лет», — заявил официальный представитель завода «ЕвроХим» , исполнительный директор ООО «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» Сергей Клявлин.