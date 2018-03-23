На видео впервые попала семейная пара глубоководных чертей

Ученым впервые удалось поймать на камеру парочку удильщиков — одних из самых удивительных морских обитателей, живущих на глубине от полутора до трех километров. Удивительным оказалось то, что камера запечатлела момент соития рыб-мутантов.

А мутантами их прозвали не зря, так как вид у этих рыб действительно устрашающий: вздутые головы, мутно-белые глаза, длинные торчащие клыки. У удильщиков есть характерная светящаяся «удочка», расположенная впереди головы, помогающая приманивать добычу.

Раньше ученым не удавалось поймать удильщиков в дикой природе, однако на этот раз им улыбнулась удача. Недалеко от Азорских островов камера засекла семейную пару, которая придавалась сексуальным утехам.

На видео видно, как самка окутывает себе биолюминесцентными нитями и расставляет полупрозрачные плавники, показывая себя во всей красе. Рядом с таким колоритам заметить самца крайне сложно, но он там есть.

Если присмотреться на брюхо самочки, можно увидеть, как там, вцепившись, сидит карликовый самец. В природе это очень распространенное явление — сексуальный паразитизм, когда во время спаривания два животных сливаются воедино.

Место слияния самец выбрал не случайно, так как из брюха он может получить необходимый запас пропитания из кровеносной системы самки, чтобы обеспечить ее качественной спермой.

В таком положении рыбы могут находиться долгое время, пока самец полностью не растворится в своей спутнице.

Я изучаю этих животных большую часть своей жизни, и никогда не видел ничего подобного, поделился один из авторов исследования.