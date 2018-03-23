В школе №1945 прошёл семинар для экспертных групп по профилактике негативных проявлений 

Этот обучающий семинар состоялся в среду, 21 марта. О нём сообщил сайт школы №1945.
В ходе семинара говорилось о мерах административной и уголовной ответственности несовершеннолетних и их законных представителей. В частности, обращалось внимание на разницу между санкционированными и несанкционированными шествиями, к которым порой примыкают дети и подростки.
Говорилось и о мерах ответственности за участие несовершеннолетних в беспорядках и драках.
Особое внимание было уделено причинам, факторам и признакам вовлечения несовершеннолетних в различные деструктивные организации их методам их вовлечения.
Рассказали в ходе семинара и о правилах поведения болельщиков в дни проведения Чемпионата мира по футболу-2018.
Семинар прошёл в дружелюбной и в тоже время деловой атмосфере. Ни один заданный на семинаре вопрос не остался без ответа.