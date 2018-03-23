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Минстрой: «умные» счетчики внедрят в России за 5-6 лет
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Минстрой: «умные» счетчики внедрят в России за 5-6 лет 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Системы собираются внедрять в рамках проекта «Умный город», который был запушен для повышения качества жилищно-коммунальных услуг.
Задача номер один проекта — совершенствование систем учета, что позволит получить точную картину объема потребления и качества ресурсов, а также оперативно узнавать об авариях, понять объем и причины несанкционированных трат и незаконных подключений.
Установка таких систем будет финансироваться через инвестиционные программы предприятий ЖКХ, либо через контракты жизненного цикла.
Ранее замглавы Минстроя Андрей Чибис говорил, что с внедрением автоматизированного контроля потребленных ресурсов могут появиться различные тарифные планы за услуги ЖКХ.
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