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На озере Чебакса в Казани прочистили водопереливные трубы
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На озере Чебакса в Казани прочистили водопереливные трубы 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Казанские спасатели совместно с Управлением гражданской защиты при исполкоме города приступили к реализации плановых мероприятий, нацеленных на снижение последствий паводка в столице Татарстана. В мероприятиях принял участие глава Управления гражданской защиты города Фердинанд Тимурханов. Группа работала у села Чебакса Советского района Казани, обследовали состояние мелиоративного пруда. Спасатели и работники городского водоканала очистили оголовки водопропускных труб, сбив лед и снег. А также проверили пропускную способность трубы под водой в пруду.
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