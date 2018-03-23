На озере Чебакса в Казани прочистили водопереливные трубы 

Казанские спасатели совместно с Управлением гражданской защиты при исполкоме города приступили к реализации плановых мероприятий, нацеленных на снижение последствий паводка в столице Татарстана. В мероприятиях принял участие глава Управления гражданской защиты города Фердинанд Тимурханов. Группа работала у села Чебакса Советского района Казани, обследовали состояние мелиоративного пруда. Спасатели и работники городского водоканала очистили оголовки водопропускных труб, сбив лед и снег. А также проверили пропускную способность трубы под водой в пруду.