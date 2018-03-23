Ещё
В Москве переиздана легендарная книга Игоря Фесуненко «Пеле, Гарринча, футбол…»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве переиздана легендарная книга Игоря Фесуненко «Пеле, Гарринча, футбол…» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Москве в преддверии чемпионата мира представили новое издание знаменитой книги Игоря Фесуненко «Пеле, Гарринча, футбол…» Почти полвека назад ее появление стало сенсацией. Теперь книгу дополнили новыми, неизвестными подробностями жизни легенд.
Культовая книга о бразильском футболе, о закулисных махинациях и безжалостной эксплуатации игроков. В семидесятых эти строки повергли в шок Советский Союз.
То, что описывал Игорь Фесуненко, не укладывалось в голове — неужели речь идет о лучшей сборной мира, где блистали Пеле и Гарринча?!
"Какой-то наш журналист, написал книгу, да еще и с ними общался на самом деле — для нас это что-то непонятное вообще было", — вспоминает спортивный обозреватель, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев.
Тираж в 100 тысяч экземпляров раскуплен был моментально — и не только из-за ошеломительных фактов. Журналист, знавший Бразилию досконально, Игорь Фесуненко описывал латиноамериканцев так ярко и тонко, что зачитывались книгой даже те, кто к футболу равнодушен.
"В познавательном смысле она ведь тоже была очень глубока и интересна. Ведь в то время, когда он начал работать в Бразилии, по-моему, даже не было дипломатических отношений", — говорит друг писателя Игоря Фесуненко Анатолий Шелест.
Журналист-международник, писатель, теле— и радиоведущий, преподаватель МГИМО и личный друг Пеле — с королем футбола Фесуненко познакомился в шестидесятых, работая собкором Гостелерадио в Южной Америке. Это он открыл заново для жителей Союза целый континент. Но Бразилия все же стояла особняком.
"Он почувствовал, что это его земля — этот климат, эти эмоции, этот темперамент", — рассказывает диктор Центрального телевидения СССР, народная артистка РСФСР Анна Шатилова.
— А в нем самом было что-то латиноамериканское? — Да, да, да, он такой, знаете — всегда смуглая кожа, всегда эта улыбка!
"Вот он так погрузился, погрузился до конца своих дней, влюбился в эту страну, был предан ей — и в мыслях, и в своих делах", — вспоминает вдова писателя Игоря Фесуненко Елена.
Уже после была Куба, Португалия, карьера на телевидении в Москве. Книгу переиздавали несколько раз.
Сейчас, к 85-летию автора, «Пеле, Гарринча и футбол» — тоже в новом переплете, с дополнениями и воспоминаниями друзей Фесуненко. Более того: на презентации в Москве бразильские чиновники пообещали перевести издание на португальский, чтобы прочесть книгу смогли и те, о ком в ней написано.
Вести.Ru: последние новости
В Южной Корее по вечерам будут принудительно отключать компьютеры Подсчет голосов близок к завершению: у Владимира Путина – 76,65% Владимир Путин: достигнутого недостаточно, нам нужен настоящий прорыв
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ474
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ108
Все супероружие РФ показали в одном видео119
Новый советник Трампа готов развязать большую войну180
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого21
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение