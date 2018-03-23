Удмуртия в минуту: главные новости недели

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии рабочая неделя подошла к концу. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги минувших пяти дней видеорубрикой, в которой рассказывают о самом главном.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Выборы Президента:

Более семидесяти шести процентов избирателей Удмуртии проголосовали за Владимира Путина на президентских выборах. Шесть лет назад его кандидатуру поддержали шестьдесят пять процентов жителей.

Благоустройство территорий:

Удмуртия выбрала общественные пространства для благоустройства в 2018 году. В списке выбранных — девять территорий в восьми муниципалитетах. В голосовании приняли участие 247 тыс. человек. К работам приступят уже в этом году.

Остановка реконструкции:

В Ижевске на неопределенные срок приостановили процесс по реконструкции аэропорта. После выполнения двух этапов работы контракт пришлось расторгнуть. Связано это с отсутствием финансирования.

Запрет вейпов:

В Удмуртии хотят запретить продажу вейпов несовершеннолетним. Ограничения будут касаться киосков и магазинов. Законопроект, касающийся электронных курительных устройств, рассмотрят в региональном Госсовете весной.

Госдолг Удмуртии:

На 1 марта госдолг Удмуртии составил 51 млрд 940 млн рублей. Он увеличился на 3 млрд из-за бюджетного кредита. Отметим, что почти половину всей суммы составляют заимствования из федеральной казны.