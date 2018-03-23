Псковские депутаты поддерживают идею госинтервенций на молочном рынке

Комитет по экономической политике Псковского облсобрания депутатов поддержал коллег из Татарстана в просьбе к Правительству начать массовые госзакупки цельного молока.

«Выражаем обеспокоенность существенным снижением закупочных цен на молоко, начавшимся в 2017 году и продолжающимся в настоящее время», — говорится в проекте постановления псковских депутатов. Оно будет рассмотрено на пленарном заседании 29 марта.

Из-за массового импорта заменителей цельного молока, его закупочная цена снизилась на 30%. По данным председателя комитета, в Псковской области падение стоимости составило 3-5 рублей за литр, в зависимости от жирности. По данным автора обращения в Правительство, Госсовета Татарстана до 22 рублей, что на 6-8 меньше прошлогоднего.

«Необходимо провести государственные закупочные интервенции молочной продукции и принять оперативные комплексные меры по защите отечественных сельхозпроизводителей», — говорит Андрей Козлов , председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского облсобрания депутатов.