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Псковские депутаты поддерживают идею госинтервенций на молочном рынке
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Псковские депутаты поддерживают идею госинтервенций на молочном рынке 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Комитет по экономической политике Псковского облсобрания депутатов поддержал коллег из Татарстана в просьбе к Правительству начать массовые госзакупки цельного молока.
«Выражаем обеспокоенность существенным снижением закупочных цен на молоко, начавшимся в 2017 году и продолжающимся в настоящее время», — говорится в проекте постановления псковских депутатов. Оно будет рассмотрено на пленарном заседании 29 марта.
Из-за массового импорта заменителей цельного молока, его закупочная цена снизилась на 30%. По данным председателя комитета, в Псковской области падение стоимости составило 3-5 рублей за литр, в зависимости от жирности. По данным автора обращения в Правительство, Госсовета Татарстана до 22 рублей, что на 6-8 меньше прошлогоднего.
«Необходимо провести государственные закупочные интервенции молочной продукции и принять оперативные комплексные меры по защите отечественных сельхозпроизводителей», — говорит Андрей Козлов, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского облсобрания депутатов.
Госинтервенции — это массовая скупка продуктов государством для регулирования цен. В России применяется при сверхурожае зерновых.
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