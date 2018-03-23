До глубины души: Джордж Клуни написал открытое письмо ученикам школы Паркленда

Джордж Клуни обратился к ученикам школы Паркленда, которые выступили против ношения огнестрельного оружия после трагического события. Открытое письмо актера, в котором он выражает гордость за молодых активистов, появилось на странице зарубежного издания.

Поздравляю вас с невероятной работой, которую вы и ваши одноклассники проделали, чтобы обеспечить стране безопасность. Я и Амаль на вашей стороне, мы будем маршировать вместе с вами 24 марта. Мы хорошо ощущаем силу вашего марша. И тот факт, что на сцене не будет взрослых, говорит о том, что если у нас не получиться победить насилие, то тогда вы сделаете это за нас!

Джордж и Амаль Клуни

Ранее Джордж Клуни пожертвовал 500 тысяч долларов на проведение этого мероприятия.

Напомним, что 14 февраля бывший ученик школы во Флориде ворвался в учебное заведение и открыл огонь по учащимся. В результате трагического события погибли 17 человек. Активные ученики организовали демонстрацию против ношения огнестрельного оружия, которая получила название «Марш за наши жизни». Акция пройдет 24 марта.