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До глубины души: Джордж Клуни написал открытое письмо ученикам школы Паркленда
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До глубины души: Джордж Клуни написал открытое письмо ученикам школы Паркленда 

Журнал ОК! 1 час назад
Джордж Клуни обратился к ученикам школы Паркленда, которые выступили против ношения огнестрельного оружия после трагического события. Открытое письмо актера, в котором он выражает гордость за молодых активистов, появилось на странице зарубежного издания.
Поздравляю вас с невероятной работой, которую вы и ваши одноклассники проделали, чтобы обеспечить стране безопасность. Я и Амаль на вашей стороне, мы будем маршировать вместе с вами 24 марта. Мы хорошо ощущаем силу вашего марша. И тот факт, что на сцене не будет взрослых, говорит о том, что если у нас не получиться победить насилие, то тогда вы сделаете это за нас!
Джордж и Амаль Клуни
Ранее Джордж Клуни пожертвовал 500 тысяч долларов на проведение этого мероприятия.
Напомним, что 14 февраля бывший ученик школы во Флориде ворвался в учебное заведение и открыл огонь по учащимся. В результате трагического события погибли 17 человек. Активные ученики организовали демонстрацию против ношения огнестрельного оружия, которая получила название «Марш за наши жизни». Акция пройдет 24 марта.
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