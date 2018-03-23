В Головинском районе коммунальщики отремонтируют кровлю по нескольким адресам

В Головинском районе силами управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории района, будут выполнены работы по ликвидации протечки кровли.

На территории Головинского района города Москвы в соответствии с поручением Комплекса городского хозяйства в весенний период 2018 года будут выполнены работы по ликвидации протечки кровли.

Работы будут выполнены до 10.05.2018 года.

23.03.2018 года силами ГБУ «Жилищник Головинского района» будут выполнены работы по адресу:

— ул. Флотская, д. 56.

В апреле — мае силами частных управляющих компаний ООО «РСУ №2 САО» и ООО «РЭУ-16» будут выполнены работы по ремонту протечки кровли по адресам:

— ул. Онежская, д. 42/36;

— ул. Онежская, д. 36;

— ул. Солнечногорская, д. 19;

— ул. Фестивальная, д. 40.

В начале мая 2018 года совместными силами ГБУ «Жилищник Головинского района» и Фонда капитального ремонта города Москвы будут начаты работы по ремонту кровли по адресу:

— ул. Автомоторная, д. 6.

Стоит отметить, что в Головинском районе старый жилой фонд и ремонт протечки кровли является актуальным вопросом.

В районе в ежедневном режиме ведутся работы по осмотру МКД на предмет протечек, в случае выявления неудовлетворительной ситуации принимаются все возможные меры.