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В Головинском районе коммунальщики отремонтируют кровлю по нескольким адресам
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В Головинском районе коммунальщики отремонтируют кровлю по нескольким адресам 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В Головинском районе силами управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории района, будут выполнены работы по ликвидации протечки кровли.
На территории Головинского района города Москвы в соответствии с поручением Комплекса городского хозяйства в весенний период 2018 года будут выполнены работы по ликвидации протечки кровли.
Работы будут выполнены до 10.05.2018 года.
23.03.2018 года силами ГБУ «Жилищник Головинского района» будут выполнены работы по адресу:
— ул. Флотская, д. 56.
В апреле — мае силами частных управляющих компаний ООО «РСУ №2 САО» и ООО «РЭУ-16» будут выполнены работы по ремонту протечки кровли по адресам:
— ул. Онежская, д. 42/36;
— ул. Онежская, д. 36;
— ул. Солнечногорская, д. 19;
— ул. Фестивальная, д. 40.
В начале мая 2018 года совместными силами ГБУ «Жилищник Головинского района» и Фонда капитального ремонта города Москвы будут начаты работы по ремонту кровли по адресу:
— ул. Автомоторная, д. 6.
Стоит отметить, что в Головинском районе старый жилой фонд и ремонт протечки кровли является актуальным вопросом.
В районе в ежедневном режиме ведутся работы по осмотру МКД на предмет протечек, в случае выявления неудовлетворительной ситуации принимаются все возможные меры.
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