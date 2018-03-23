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В Молжаниновском расширили штат участковых
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В Молжаниновском расширили штат участковых 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Штат участковых в Молжаниновском пополнился новым сотрудником. Об этом сообщил глава управы района Молжаниновский Артур Силиверстов на прошедшей встрече с населением.
Территория нового участкового — все дома на улице Синявинской. К работе приступил Марат Батрак.
— Участковые уполномоченные считаются ключевым связующим звеном органов правопорядка и населения. Теперь осуществлять оперативно-служебную деятельность в районе будут три участковых. Мы обратились с просьбой о необходимости расширения штата участковых и столичное руководство МВД пошло нам на встречу, — уточнил Силиверстов.
Связаться с Маратом Батраком можно по телефону 8 (925) 574-22-92. (то)
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