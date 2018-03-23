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Мусульманка пожаловалась на досмотр с раздеванием и обогатилась
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Мусульманка пожаловалась на досмотр с раздеванием и обогатилась 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Нью-Йорке мусульманка пожаловалась на полицейских за то, что они сняли с нее хиджаб и устроили досмотр. Как сообщает New York Daily News, власти города выплатят ей 85 тысяч долларов компенсации.
35-летняя Рабаб Муса (Rabab Musa) была задержана в сентябре 2017-го. По ее словам, сотрудники полиции сначала бросили ее в мужскую камеру, а затем устроили досмотр, в ходе которого она должна была раздеться. Она добавила, что полицейские без каких-либо объяснений заставляли ее «признаться в том, что она сделала». Спустя шесть часов девушку отпустили, не предъявив обвинения.
Источник New York Daily News сказал, что не ясно, почему Мусу вообще задержали. Он добавил, что скорее всего ее перепутали с другим человеком. Адвокат девушки заявила, что ее клиентка чувствует себя униженной и выплата компенсации — «лишь малая мера правосудия».
В начале марта сообщалось, что власти Нью-Йорк выплатят по 60 тысяч долларов компенсации трем мусульманкам, которых полиция принудила снять хиджабы. Отмечалось, что все девушки были доставлены в отделение из-за разных правонарушений. Так, одна из них разругалась с соседом из-за парковочного места, вторую задержали по подозрению в сексуальных домогательствах. О причинах задержания третьей не сообщалось. Известно только, что она сняла платок в присутствии полицейских, и те начали отпускать комментарии в отношении ее волос и смеяться.
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