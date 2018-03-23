Собеседование с кандидатами в координационный совет по волонтерству проходит в Подмосковье

В доме правительства Московской области в пятницу проходит собеседование с кандидатами на вступление в координационный совет в сфере волонтерства при губернаторе Московской области , собеседование — третий этап формирования координационного совета, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Сегодня весь день в доме правительства Московской области проходит собеседование с кандидатами на вступление в координационный совет в сфере добровольчества (волонтерства) при губернаторе Московской области. Комиссия во главе с начальником Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ириной Плещевой общается с кандидатами, узнает их биографию, оценивает имеющийся опыт волонтерской деятельности и заслушивает идеи по развитию добровольчества на территории Подмосковья», — отмечается в сообщении.

Личное общение с кандидатами — это третий этап формирования координационного совета. Всего на вступление в КС подано свыше 100 заявок от НКО, инициативных групп, вузов и Общественной палаты Московской области из 37 муниципальных образований Подмосковья. Ранее в соцсети «ВКонтакте» прошло рейтинговое голосование, в котором приняли участие 37 тысяч человек.

В пятницу и в субботу пройдут личные встречи с кандидатами, затем Главное управление социальных коммуникаций определит список кандидатов, который предложат на рассмотрение губернатору Московской области Андрею Воробьеву , который утвердит финальный состав координационного совета.

Как отметила Плещева, в настоящее время в Московской области насчитывается более 100 волонтерских отрядов, куда входит молодежь и люди старшего поколения.

«Координационный совет в сфере добровольчества возложит на себя функции экспертной площадки для обсуждения вопросов развития практик гражданского участия в волонтерской деятельности, решения общих вопросов развития добровольчества в Подмосковье, формирования календаря событий в рамках Года добровольца (волонтера)», — сказала она.

По словам Плещевой, в совет стремятся вступить абсолютно разные по возрасту и основному роду занятий люди, но у всех большой опыт волонтерской деятельности.

«Они знают и видят эту сферу изнутри, понимают в каком направлении должно развиваться добровольческое движение в Подмосковье. Это очень важно, учитывая, что совет станет основным органом, координирующим волонтерские проекты в регионе. Во многом именно совет будет определять вектор развития добровольчества Подмосковья», — заключила Плещева.