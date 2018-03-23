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Камера сняла падение глыбы льда на петербурженку
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Камера сняла падение глыбы льда на петербурженку 

360tv.ru 2 часа назад
На видео попало падение огромного пласта льда на жительницу Санкт‐Петербурга. Вероятно, кусок льда отвалился от одного из балконов. Ролик публикует сайт «РЕН ТВ».
На кадрах видно, как женщина на вид 50–60 лет выходит из помещения и спускается по лестнице. Прямо в момент схода с последней ступеньки в эту местность падает огромный пласт льда с огромной скоростью.
Объект только задел женщину, упав чуть перед ней. Судя по ролику, женщина, пошатываясь, пошла дальше.
По данный сайта, пострадавшая находится в больнице. Обстоятельства произошедшего выясняются. Правоохранители ищут виновников среди коммунальных служб.
22 марта работник коммунальной службы получил травму позвоночника
из-за  упавшей глыбы льда. На мужчину рухнул лед, когда он закрывал гараж. Следователи проводят проверку.
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