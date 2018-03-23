Минкульт выделил Петербургской консерватории площади под музыкальный кадетский корпус, поставив «амбициозную задачу»

По его словам, речь идет о создании на улице Глинки, где имеется около 6 тысяч метров пространства, числящегося в резервном фонде ведомства, музыкального кадетского корпуса, в котором дети будут учиться на полном государственном обеспечении.

«На недавнем совещании в Москве , где речь шла о создании на базе нашей консерватории кадетского корпуса, Владимир Ростиславович (Мединский — министр культуры РФ , ред.) быстро принял решение — выделить резервный фонд для открытия кадетского корпуса в Петербурге », — приводит ТАСС слова Васильева, уточнившего, что теперь — дело за проведением проектных и ремонтных работ, чтобы эти помещения приспособить под нужды этого нового учебного подразделения.

Васильев также подчеркнул, что министр поставил «амбициозную задачу — первый набор провести к сентябрю 2019 года».