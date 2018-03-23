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В центре социальной адаптации на Дегунинской улице прошел цикл психологических тренингов «Безопасный дом»
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В центре социальной адаптации на Дегунинской улице прошел цикл психологических тренингов «Безопасный дом» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
— Психологи вместе с выпускниками разбирали темы трудоустройства: в каких источниках наиболее безопасно искать работу, какие предложения работодателей небезопасны для отклика. Ребята учились планировать ближайшее будущее, ставить цели и шаги, которые необходимо проделать, чтобы их достичь. А также раскрыли тему межличностных отношений, как взаимные действия и коммуникация влияют на степень близости в отношениях, — рассказал о сюжете представитель центра.
Напомним, центр социальной (постинтернатной) адаптации находится по адресу Дегунинская ул., 3, корп. 5. (то)
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