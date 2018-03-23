Мединский поручил ко Дню театра представить концепцию благоустройства территории ГИТИСа

"Концепция понятна, ее надо доработать и представить смету, посчитайте по деньгам, чтобы было разумно, — отметил Мединский, обращаясь к ректору ГИТИСа Григорию Заславскому . — Ко вторнику успеете?" Министр получил на свой вопрос утвердительный ответ.

Как рассказал журналистам Заславский, идея благоустройства территории ГИТИСа возникла еще два года назад. «Сейчас, когда стало понятно, что у нас немножко бездомный курс Дмитрия Крымова , возникла идея из разваливающегося гаража на территории ГИТИСа сделать две аудитории площадью около 100 кв. м — для курсов Крымова и Евгения Каменьковича , а также провести благоустройство территории», — пояснил ректор.

В итоге на территории ГИТИСа должно стать «красиво, удобно и зелено». Над проектом работают «талантливые и амбиционные дизайнеры». У министра было несколько основных замечаний — убрать из проекта строительство нового гаража и уменьшить парковку для автомобилей.

О ГИТИСе

ГИТИС — высшее театральное учебное заведение, свою историю ведет с 1878 года. Крупнейший театральный вуз в Европе и один из крупнейших в мире. Он располагается в Москве, его здание — объект культурного наследия федерального значения. Сейчас на восьми факультетах ведется преподавание по всем театральным специальностям: режиссер драмы, музыкального театра, эстрады, цирка, актер этих же направлений, театровед и балетмейстер, сценограф, продюсер.