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Мединский поручил ко Дню театра представить концепцию благоустройства территории ГИТИСа
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Мединский поручил ко Дню театра представить концепцию благоустройства территории ГИТИСа 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский попросил к 27 марта, когда отмечается Международный день театра, представить концепцию благоустройства территории Российского института театрального искусства — ГИТИС. Об этом глава ведомства сказал в пятницу на совещании в Министерстве культуры РФ, где был представлен предварительный проект благоустройства территории вуза.
"Концепция понятна, ее надо доработать и представить смету, посчитайте по деньгам, чтобы было разумно, — отметил Мединский, обращаясь к ректору ГИТИСа Григорию Заславскому. — Ко вторнику успеете?" Министр получил на свой вопрос утвердительный ответ.
Как рассказал журналистам Заславский, идея благоустройства территории ГИТИСа возникла еще два года назад. «Сейчас, когда стало понятно, что у нас немножко бездомный курс Дмитрия Крымова, возникла идея из разваливающегося гаража на территории ГИТИСа сделать две аудитории площадью около 100 кв. м — для курсов Крымова и Евгения Каменьковича, а также провести благоустройство территории», — пояснил ректор.
В итоге на территории ГИТИСа должно стать «красиво, удобно и зелено». Над проектом работают «талантливые и амбиционные дизайнеры». У министра было несколько основных замечаний — убрать из проекта строительство нового гаража и уменьшить парковку для автомобилей.
О ГИТИСе
ГИТИС — высшее театральное учебное заведение, свою историю ведет с 1878 года. Крупнейший театральный вуз в Европе и один из крупнейших в мире. Он располагается в Москве, его здание — объект культурного наследия федерального значения. Сейчас на восьми факультетах ведется преподавание по всем театральным специальностям: режиссер драмы, музыкального театра, эстрады, цирка, актер этих же направлений, театровед и балетмейстер, сценограф, продюсер.
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